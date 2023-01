Samardzic al Napoli per sostituire Zielinski: Udinese infastidita ancora per il tira e molla per Deulofeu

Il Napoli prepara il colpo di calciomercato Samardzic per sostituire Zielinski in caso di mancato rinnovo e quindi cessione in estate. Ma c'è un motivo che infastidisce l'Udinese.

Calciomercato: Samardzic Napoli, le ultime

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla questione Samardzic Napoli da Il Mattino:

Samardzic dell'Udinese è uno dei nomi caldi per il post Zielinski, anche se il club friulano è ancora infastidito per il lungo tira e molla per Deulofeu della scorsa estate.