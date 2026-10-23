Lobotka pronto a tagliare il traguardo delle 250 presenze con il Napoli

Traguardo storico in arrivo per Stanislav Lobotka: il metronomo slovacco si prepara alle 250 presenze con la maglia del Napoli.

Con la sua prossima apparizione in campo, Stanislav Lobotka taglierà l'impressionante traguardo delle 250 presenze complessive con la maglia della SSC Napoli. Arrivato in sordina e cresciuto esponenzialmente fino a diventare il vero e proprio metronomo e faro insostituibile del centrocampo partenopeo, il regista slovacco corona una scalata fatta di intelligenza tattica, sacrificio e prestazioni di altissimo livello.