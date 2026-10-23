Formazioni ufficiali Torino-Monza: le scelte di Abate e Juric

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Formazioni ufficiali Torino-Monza 8ª giornata Serie A EniliveFormazioni ufficiali Torino-Monza 8ª giornata Serie A Enilive
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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Torino-Monza 8ª giornata Serie A Enilive

Serie A - Formazioni ufficiali Torino-Monza con le scelte di Ignazio Abate e Ivan Juric, match valido per l'8ª giornata Serie A. Formazioni Torino-Monza, ci sono sorprese.

Formazioni ufficiali Torino-Monza

Formazioni ufficiali Torino-Monza

Formazioni ufficiali Torino-Monza - Qui la comunicazione delle scelte di Abate e Juric per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Torino-Monza.

  • Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenate: Abate.
  • Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

Probabili formazioni Torino-Monza

Formazioni Torino-Monza Serie A, le probabili scelte di Abate e Juric per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:

  • TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.?
  • MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.
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