"Grande mister!": la Roma è appena arrivata a Napoli, che accoglienza per Gasperini e i giallorossi! | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - La Roma è appena arrivata a Napoli in vista della sfida di domani, valida per l'8ª giornata Serie A. Il bus della squadra giallorossa ha raggiunto l'hotel de Bonart di Corso Vittorio Emanuele, dove il gruppo alloggerà alla vigilia del match e dove è presente anche il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. I giallorossi sono stati accolti da un clima di curiosità e da numerosi tifosi di fede capitolina presenti all’esterno della struttura.

Napoli-Roma, giallorossi arrivati in città

Tra cori e applausi, non sono mancati i richiami ai beniamini della tifoseria: tantissimi supporters giallorossi hanno salutato con entusiasmo e incitato i propri beniamini in vista dell’impegno contro i partenopei.

La squadra guidata da Gasperini è apparsa concentrata e determinata, consapevole dell’importanza della gara: assenti Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Grida di incitamento per Gasperini: "Grande mister, forza Roma!"; applausi per Lulli, Soulé, Castro e Mancini che ha ricambiato con un saluto.

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