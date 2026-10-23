Napoli-Roma, Gasperini scioglie le riserve: ecco chi parte per il Maradona

La Roma si prepara alla trasferta contro il Napoli, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione dell'ottava giornata di Serie A. In vista della sfida contro la formazione di Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei calciatori a disposizione per il big match.

Napoli-Roma, convocati Gasperini: la lista completa Sono 22 i giocatori inseriti nell'elenco dei convocati della Roma per la gara contro il Napoli. Il tecnico giallorosso ha definito il gruppo che prenderà parte alla trasferta partenopea, suddividendo le scelte tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Ecco l'elenco completo dei calciatori chiamati da Gasperini per la partita dello stadio Maradona.