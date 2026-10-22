Giovane: "Allegri ci aiuta tanto come calciatori e persone, voglio fare gol e assist per il Napoli. Ora vogliamo vincere con la Roma"

Giovane Santana do Nascimento, noto semplicemente come Giovane, attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

"É stata molto bella la vittoria con il Bodo, ci ha dato fiducia e siamo felici. La partita di martedì però è già finita e ora pensiamo alla partita di sabato che è importantissima con la Roma.

L’esordio in Champions League è sicuramente una cosa bellissima, da bambino vedevo tantissimi giocatori giocare la Champions. É stato un sogno per me e sono molto felice di aver giocato anche la seconda, voglio e spero di fare di più ora.

Per me quello che importa è uscire con tre punti aiutando la squadra, è ovvio che voglio segnare e fare assist, ma con il Bodo se è astato dato autogol non fa niente, l’importante erano i tre punti perché era una squadra forte. Arriverà presto il mio primo gol con la maglia del Napoli.

Mister Allegri parla con tutti, io devo sentire di più perché ha grande esperienza nel calcio. Con lui mi trovo bene perché vuole aiutare noi calciatori anche come persone.

Nella mia vita ho giocato di più ala destra, ma l’importante è giocare, va bene anche a sinistra o seconda punta. Io voglio aiutare i miei compagni.

Giocare con grandi calciatori è importante, perché questa cosa ti aiuta. Sono un ragazzo tranquillo che voglio migliorare e aiutare i miei compagni.

Ho trovato un po’ di difficoltà in Italia quando sono arrivato anche a Verona, si giocava un altro calcio rispetto al Brasile.

Con la Roma vogliamo vincere anche se è una squadra fortissima, noi siamo pure noi forti con qualità tecnica e ci aspettiamo di fare una buona stagione per noi e i nostri tifosi.

Nel calcio spesso la fortuna fa la differenza e quando non arriva pensiamo a capire e vedere meglio gli errori. Magari sabato vinciamo e cambia tutto, giochiamo con una squadra forte e sappiamo quanto dobbiamo aiutarci tra di noi.

Con Alisson mi trovo di più perché abbiamo la stessa età, ma anche con Neres che è uno che fa tanto ridere. Io sono più riservato e tranquillo. Ho un po’ di difficoltà nel parlare l’inglese, ma sto imparando per comunicare meglio con gli altri miei compagni.

Qui a Napoli ho trovato tifosi simili a quelli del Brasile che ti chiedono tanto di vincere e fare risultato.

Faccio sempre videochiamata con la mia famiglia e amici, mi piace tanto sentirli o di giocare alla play. Non sono un ragazzo che esce tanto, ma gioco alla play o qualche volta esco per prendere un cappuccino.

Voglio segnare e fare assist nel Napoli, è questo il mio obiettivo per aiutare i miei compagni. Presto arriverà il primo gol e sono tranquillo. Con la squadra pensiamo di vincere ma restando tranquilli, ci sono tantissime partite".