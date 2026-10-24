Napoli-Roma 1-0: Anguissa traina Allegri, avete visto le statistiche del primo tempo? | GRAFICO
Brevi 18:48
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie Napoli - La partita Napoli-Roma di Serie A Enilive è 1-0 all'intervallo. La squadra di Massimiliano Allegri è avanti nel risultato, ma sotto nel possesso palla.
Statistiche Napoli-Roma 1-0
Allegri e gli azzurri calciano di più in porta: i tiri verso la porta di Gollini sono quattro contro l'unica conclusione nella porta di Meret da parte dei giallorossi..
Guarda le statistiche in allegato
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google