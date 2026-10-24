Napoli-Roma 1-0: Anguissa traina Allegri, avete visto le statistiche del primo tempo? | GRAFICO

Brevi ico calendario ico orologio18:48  
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie Napoli - La partita Napoli-Roma di Serie A Enilive è 1-0 all'intervallo. La squadra di Massimiliano Allegri è avanti nel risultato, ma sotto nel possesso palla.

Statistiche Napoli-Roma 1-0

Allegri e gli azzurri calciano di più in porta: i tiri verso la porta di Gollini sono quattro contro l'unica conclusione nella porta di Meret da parte dei giallorossi..

Guarda le statistiche in allegato

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top