Cessione Napoli, Repubblica: De Laurentiis può riprendere i contatti col Comune sullo stadio, possibile asta estiva con Milano

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale della SSC Napoli.

“De Laurentiis sabato è passato anche per gli spogliatoi. Lasciato il set del film sul Centenario, a gennaio sugli schermi, si occupa del Napoli. È possibile che riprenda anche i buoni rapporti con il Comune. Il sindaco non aspetta altro. L'interesse è reciproco.

Basta informarsi sulle grandi manovre di Milano. Appena chiuso l'iter del suo stadio, i fondi di investimento punteranno di nuovo sul calcio italiano. Logico prevedere che in estate ricominci l'asta. De Laurentiis dovrà trovarsi nelle condizioni migliori per la scelta. Cedere o rilanciare.

Non ha strutture, il settore giovanile è da creare chissà dove ed è logico che un uomo avveduto come De Laurentiis è sempre stato ci pensi. Avere dalla sua un contratto pluriennale sullo stadio in esclusiva lo mette tra un anno in concorrenza con le milanesi per una grande offerta”

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