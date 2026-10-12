Calamai: “Allegri vuole dimostrare di non essere ancora da pensione. Forse ha ragione"

La vittoria contro il Frosinone rilancia il Napoli e offre spunti di riflessione sulle ambizioni stagionali della squadra di Massimiliano Allegri. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista Luca Calamai promuove i segnali arrivati dal campo, soffermandosi sul ritorno di Scott McTominay e sulle prospettive degli azzurri in campionato.

Calamai su Allegri e sulla corsa scudetto

Il successo contro il Frosinone rappresenta, secondo Calamai, un'indicazione positiva per il Napoli, che può guardare con fiducia alla corsa per un posto in Champions League. Più difficile, invece, immaginare gli azzurri in lotta per il titolo, almeno sulla base dei valori attuali della rosa. “Dal Maradona arrivano buone notizie per il mondo Napoli. E’ tornato McTominay ed è tornata la squadra di Allegri. La vittoria sulla rivelazione Frosinone non è banale. Non credo che il Napoli abbia i valori per puntare allo scudetto ma sicuramente vale un posto in zona Champions. Allegri vuole dimostrare di non essere ancora da pensione. Forse ha ragione lui”.