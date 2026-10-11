La carica di McTominay: "Sono tornato con una nuova voglia"
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McTominay è tornato, la carica sui social dopo Napoli-Frosinone
Ultime notizie Napoli - All'indomani della vittoria in Serie A contro il Frosinone, la SSC Napoli scalda i motori in vista della partita Champions League Villarreal-Napoli. Dopo la pausa forzata, Scott McTominay è tornato in campo nella serata di ieri. Lo scozzese, ora, è pronto a riprendere per mano il Napoli.
Mctominay torna in campo, il post social
Scott McTominay, centrocampista della SSC Napoli, ha postato sul proprio profilo Instagram un post carico di voglia di fare:
"Sono tornato e con una nuova voglia. Lavora sempre".
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