Repubblica - Allegri cambia a sorpresa: un suicidio! Ha dimostrato di non avere fiducia nella sua difesa

La Juventus di Allegri esce sconfitta in malo modo dal Maradona contro il Napoli. Il pesante 5-1 degli azzurri sono stato un chiaro segnale per la lotta scudetto per i bianconeri.

Napoli Juve: Allegri non si fida e cambia

Napoli - Duro colpo per la Juve di Allegri che perde contro il Napoli in maniera pesante, decisivi i cambi fatti dall'allenatore della Juve. Questo quanto scrive Repubblica:

Allegri mischia le carte in extremis a sorpresa, diffidando del motto più antico del calcio (“squadra che vince non si tocca”) e dimostrando di non avere una fiducia incrollabile nella difesa a oltranza. Nel 3-5-1-1 hanno trovato spazio quattro giocatori dalle caratteristiche offensive, con Di Maria alle spalle di Milik e l’impiego sulle fasce laterali di due incursori come Chiesa e Kostic. Un suicidio. 770’ d’imbattibilità, si è quindi sgretolato subito il bunker più munito della Serie A, sotto i colpi del miglior attacco del campionato e nello specifico del capocannoniere del torneo, il cui centro numero 11 ha mandato in estasi i 60 mila tifosi.