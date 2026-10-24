Sosa litiga con un tifoso sui social: "Indegno sei tu! Meritate i giornalisti lecchini"

Scintille social nelle ultime ore su X che vedono protagonista l'ex amato attaccante del Napoli Roberto "Pampa" Sosa. L'episodio è nato a seguito di un duro affondo pubblico da parte di un utente nei confronti dell'opinionista ed ex calciatore azzurro per un intervento televisivo andato in onda su Tele A.

Nel mirino del tifoso c'era l'analisi tecnica fatta in studio su Lorenzo Lucca: "Vedere a Tele A Roberto Sosa sbeffeggiare Lorenzo Lucca, imitandone i movimenti in modo goffo, è la cosa più vergognosa che un ex calciatore possa fare verso un altro calciatore... una cosa disgustosa... Le tv sportive napoletane fanno veramente schifo", si legge nel post.

Una critica molto aspra che non è passata inosservata e ha scatenato la reazione immediata e piccata del "Pampa". Sosa ha replicato per le rime all'utente con toni decisamente infuocati: "Indegno sei tu, io ho spiegato bene ogni movimento, se guardi solo in finale non è problema mia. Fai pena ma non so di cosa! Se invece dico che Kevin è un fenomeno allora no dite nulla quando tutti lo criticano! Meritate proprio i giornalisti lecchini!". Lo scontro si è poi chiuso con un ulteriore affondo polemico dell'ex attaccante: "Dove eravate quando a scritto 'Dio perdonali per non capire...' Seguite i lecchini".