Vergara torna in campo dopo l'infortunio: il rientro in Napoli-Roma
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Ultime notizie Napoli - Antonio Vergara is back. Il centrocampista della SSC Napoli torna in campo al minuto 80 di Napoli-Roma, sul risultato di 2-2. Vergara si era infortunato nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, rimediando una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.
Dopo i problemi fisici che l'ha tenuto fermo ai box per un bel po', il giocatore partenopeo torna a disposizione di Massimiliano Allegri: l’ultima apparizione in maglia azzurra il 13 settembre in occasione della gara contro il Bologna.
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