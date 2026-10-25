Giaccherini-Bazzani a DAZN: "Allegri deve avvelenarsi con Beukema! Sul 3-2 mi devono passare sopra col carro armato" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Nel post-partita di DAZN, l'ex azzurro Emanuele Giaccherini ha commentato così il gesto di Beukema prima del 3-3 della Roma:

Fabio Bazzani da bordocampo ha aggiunto:

"Beukema troppo leggero sul 3-3? Un po' ingenuo da questo punto di vista, assolutamente sì, ma in una partita fatta di duelli, di intensità fisica, così come puoi pensare che ti fischino questo sfioramento del braccio, e sono d'accordo con Giak: io m'arrabbio e mi avveleno col mio giocatore, perché sto prendendo gol su gol, sto buttando via punti su punti, entro per difendere un 3-2 e vado giù e poi mi rialzo? Perché Beukema si rialza quando è tardi però, e non riesci più ad andare a coprire lo spazio, e poi si ributta giù. No! Io mi devono passare sopra con un carro armato per buttarmi giù sul 3-2 al limite dell'area, cioè, è questo il problema. E qui la cattiveria difensiva del Napoli: perché parliamo di chiusure di linee di passaggio nel blocco basso, ma il problema è che il Napoli non ha cattiveria nel difendere lì. E questa è mancanza di cattiveria, non posso andar giù per un aspetto così leggero e liberare il mio uomo che mi va a far gol".