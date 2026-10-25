Giaccherini-Bazzani a DAZN: "Allegri deve avvelenarsi con Beukema! Sul 3-2 mi devono passare sopra col carro armato" | VIDEO
Ultime notizie Serie A - Nel post-partita di DAZN, l'ex azzurro Emanuele Giaccherini ha commentato così il gesto di Beukema prima del 3-3 della Roma:
"Per una situazione del genere io mi arrabbierei tantissimo con Beukema, se fossi l'allenatore, perché comunque stai difendendo, sono gli ultimi minuti, cioè, ci deve essere veramente un contatto importante per rimanere giù, non mi sembra di vederlo".
Fabio Bazzani da bordocampo ha aggiunto:
"Beukema troppo leggero sul 3-3? Un po' ingenuo da questo punto di vista, assolutamente sì, ma in una partita fatta di duelli, di intensità fisica, così come puoi pensare che ti fischino questo sfioramento del braccio, e sono d'accordo con Giak: io m'arrabbio e mi avveleno col mio giocatore, perché sto prendendo gol su gol, sto buttando via punti su punti, entro per difendere un 3-2 e vado giù e poi mi rialzo? Perché Beukema si rialza quando è tardi però, e non riesci più ad andare a coprire lo spazio, e poi si ributta giù. No! Io mi devono passare sopra con un carro armato per buttarmi giù sul 3-2 al limite dell'area, cioè, è questo il problema. E qui la cattiveria difensiva del Napoli: perché parliamo di chiusure di linee di passaggio nel blocco basso, ma il problema è che il Napoli non ha cattiveria nel difendere lì. E questa è mancanza di cattiveria, non posso andar giù per un aspetto così leggero e liberare il mio uomo che mi va a far gol".