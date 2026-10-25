Rafa Marin a Kiss Kiss: "Sul 3-3 c'è un fallo netto! Ero arrabbiato come il mister, dopo il gol del 2-1 rimaniamo un po' dietro"

Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in mixed zone dopo Napoli-Roma, terminata 3-3.

“Cosa è successo dopo il gol del 2-1? Alla fine è normale, stiamo vincendo e, come ho detto in un’altra occasione, loro sono una squadra forte. Non c’è niente da perdere, si sono visti dietro a noi nel risultato e comunque stavano andando in avanti. Alla fine è normale che stiamo vincendo, rimaniamo un po’ dietro e abbiamo preso quelle cose”.

"Crescente fiducia acquisita con il passare delle partite? Sì, sono contento, ho sempre detto che sono felice qua a Napoli, per la città, per il calcio, per tutto, per i tifosi, per tutti. Ho anche la fiducia del mister, come teniamo tutti i calciatori e quello è troppo importante per tutti”.

"Fase difensiva uno degli aspetti sui quali la squadra deve continuare a lavorare? Sì, dobbiamo lavorare in quella fase di difesa, sicuramente un blocco e mezzo, un blocco e vuoto che stiamo sicuramente lavorando e stiamo migliorando. Alla fine sicuramente arriverà quella porta inviolata”

"Il gol del definitivo 3-3 della Roma? Solo voglio dire che per noi, anche per tutti quelli che stavano guardando nello stadio, anche in TV, è un fallo netto e questo penso che dice tutto”.

"Il clima nello spogliatoio dopo il triplice fischio? Sì, alla fine ero arrabbiato anche il mister, anche tutti. È normale che abbiamo subito questa rete, che è il terzo gol. Come hai detto era un fallo netto e un gol che non deve esserci”