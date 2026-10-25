"Esce e il Napoli comincia a scricchiolare. Coincidenza?". Voti e pagelle Badiashile
Rassegna Stampa 10:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Benoit Badiashile in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 6,5 Esce lui e il Napoli comincia a scricchiolare. Coincidenza? Certo che no. Forza fisica e posizionamento. L’infortunio tiene in ansia Allegri.
- Il Mattino 6,5 Soulé cerca subito di dar fastidio in prima uscita. In fase di possesso giallorosso, stringe forte sull'attaccante argentino per non consentirgli di trovarsi fronte allo specchio della porta. Quando serve in supporto a Rafa Marin su Malen. Si fa male a inizio ripresa
- Repubblica 6,5 Ottimo per un tempo, poi si arrende al suo noto tallone d'Achille, gli infortuni.
- Corriere dello Sport 7 Posizionamento e freddezza. Il Napoli ha retto finché lui è rimasto in campo.
- Tuttosport 7 Autorevole e preciso, è il più in palla della retroguardia e l’unico che riesce a mettere un limite a Soulé, però poi esce per infortunio alla coscia.
- Corriere della Sera 6
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