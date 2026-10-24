Napoli-Roma, ultimissime Sky: ecco le probabili formazioni
Formazioni 13:30
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Le probabili formazioni di Napoli Roma
Napoli-Roma è la prossima partita di Serie A, in programma oggi ore 18:00 allo Stadio Maradona. A poche ore dalla gara, la redazione di Sky Sport ha anticipato le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.
Probabili formazioni Napoli Roma
Nel Napoli torna tra i pali il portiere serbo Milinkovic-Savic. Difesa a quattro con Badiashile e Rafa Marin coppia centrale. A centrocampo gioca Anguissa, mentre in avanti il tridente sarà formato da Politano, Lang e Hojlund. Ecco dunque le probabili formazioni di Venezia Napoli secondo Sky Sport:
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All. Gasperini
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