Napoli-Roma, ultimissime Sky: ecco le probabili formazioni

Napoli-Roma è la prossima partita di Serie A, in programma oggi ore 18:00 allo Stadio Maradona. A poche ore dalla gara, la redazione di Sky Sport ha anticipato le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Probabili formazioni Napoli Roma

Nel Napoli torna tra i pali il portiere serbo Milinkovic-Savic. Difesa a quattro con Badiashile e Rafa Marin coppia centrale. A centrocampo gioca Anguissa, mentre in avanti il tridente sarà formato da Politano, Lang e Hojlund. Ecco dunque le probabili formazioni di Venezia Napoli secondo Sky Sport: