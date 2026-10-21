Infortunio Kvaratskhelia, Napoli nella bufera dopo il messaggio social: la colpa è... dell'intelligenza artificiale

Ultime notizie Napoli - Ha generato non poche polemiche il messaggio social della SSC Napoli indirizzato a Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Paris Saint-Germain, infortunatosi gravemente nella gara di Champions League contro il Barcellona, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per lui è previsto un lungo stop.

Infortunio Kvaratskhelia, scoppia il caso sui social

Infortunio Kvaratskhelia, il messaggio social della SSC Napoli: il caso su X

"In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!": con queste semplici parole il Napoli ha augurato il meglio al suo ex calciatore. Ma è proprio su X che si è scatenata la polemica. Il motivo? Il traduttore automatico del social network ha trasformato la frase "in bocca al lupo", in un molto meno chiaro e molto più interpretabile "break a leg", scatenando la discussione tra gli utenti.

Si tratta chiaramente di un equivoco che, però, ha portato numerosi insulti verso la società azzurra. Tutta colpa della traduzione automatica dell'intelligenza artificila che non è stata in grado di identificare al meglio il messaggio e ha riportato erroneamente il messaggio dei partenopei.

"In bocca al lupo" e "Break a leg", che vuol dire letteralemnte "rompiti una gamba" sono locuzioni che derivano dall'ambiente teatrale, dove augurare buona fortuna in modo diretto era considerato di cattivo auspicio. Da qui nasce l'idea di l'augurarsi qualcosa di apparentemente negativo, ma al di là del puro significato letterale, entrambi sono semplicemente frasi di buon augurio.