"Per più di un'ora è travolgente, poi...". Voti e pagelle Allegri
Le Pagelle 08:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 7 Ripropone De Bruyne in regia e indovina. Per più di un’ora è un Napoli travolgente e spettacolare, molto vivo. E aumenta il rimpianto.
- Il Mattino 6,5 La lezione a Gasperini dura per parecchio tempo, poi la Roma riesce a salvare la pelle approfittando di una maggiore lucidità fisica e atletica. La prima ora azzurra è spettacolare, è questo l’atteggiamento giusto. Poi si vince o si perde: con Anguissa la mediana azzurra risorge, normale poter puntare sul 4-3-3 con il camerunense che Max ha finalmente recuperato alla causa. Idee e gioco in fase offensiva, una prestazione che Allegri ha ben preparato. Perché Gasp è andato in affanno con costanza. L’ingresso di Beukema fa sbandare la retroguardia, le fa perdere certezze. Già mancava Rrahmani, poi pure Di Lorenzo si arrende al dolore al ginocchio e queste condizioni il tracollo è complcato da scongiurare con quasi tutte le seconde linee in campo in difesa.
- Repubblica 6,5 Forse il miglior Napoli della stagione, De Bruyne regista è farina del suo sacco. Ma ritarda un po' i cambi.
- Corriere dello Sport 7 Il suo Napoli ha saputo soffrire e far male, ha dato colpi e ricevuto schiaffi, ha rotto gli argini e raccolto i cocci. L’incapacità di tenere il risultato non è ancora allegriana, la personalità è però quella tipica delle sue armate. Espulso dopo il 3-3, dice lui, «per essere rimasto zitto».
- Tuttosport 6 Il Napoli fa una bella prestazione, ma si fa anche recuperare per due volte e continua a prendere tanti gol.
- Corriere della Sera 6,5
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