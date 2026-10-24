Retroscena Rrahmani: giovedì aveva chiesto un giorno di riposo in quanto stanco. La risposta di Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Sulle pagine del quotiodiano Tuttosport si legge un retroscena riguardo il difensore Amir Rrahmani. Il difensore - come dichiarato ieri da Allegri in conferenza - viene da un attacco febbrile e non è al meglio. Nonostante ciò, è stato comunque convocato per la gara di oggi con la Roma. Il calciatore però, già giovedì, aveva chiesto un giorno di riposo ad Allegri in quanto troppo stanco. Il tecnico ha accettato la richiesta del suo calciatore accordandogli il riposo

Napoli Roma, Rrahmani in panchina

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport su Amir Rrahmani che oggi andrà in panchina con la Roma:

"Sono attese solo tre novità in formazione rispetto alla partita di martedì contro il Bodo, restando con il modulo 4-3-3. Tra i pali confermato Meret, mentre nel quartetto arretrato ci saranno Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, con Olivera a completare il reparto. Dovrebbe restare in panchina Rrahmani, ufficialmente perchè vittima di uno stato influenzale, in realtà il difensore leader del Napoli aveva chiesto un giorno di riposo giovedì perchè un po’ stanco: Allegri lo ha accontentato e oggi lo terrà accanto a lui in panchina".