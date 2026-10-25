"Capovolge le difficoltà del 2026 con quella girata spettacolare". Voti e pagelle Anguissa
Rassegna Stampa 09:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Andrè Frank Zambo Anguissa in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 7 Capovolge tutto con quella girata spettacolare. Il momento no, le difficoltà di un 2026 in cui non è mai stato protagonista. Un nuovo acquisto.
- Il Mattino 7 Una rovesciata che custodisce in sé la classe pura di un numero 10 e la potenza di un 9. Un gesto di una grandezza rotonda. Il suo duello è con Pisilli. Fa ruotare la catena di destra, consentendo a Politano e di Lorenzo di inserirsi con i tempi giusti. Utilissimo in fase difensiva. Poi cala anche lui in maniera impressionante.
- Repubblica 7 Segna un gran gol in rovesciata e per un tempo domina, poi finisce la benzina.
- Corriere dello Sport 7 La sua struttura alare, un po’ come quella del calabrone, non gli permetterebbe di volare. Eppure giustamente Zambo non s’è curato delle questioni terrene e in cielo ci è arrivato lo stesso, “rovesciando” in porta l’uno a zero. Non segnava da un anno in Serie A.
- Tuttosport 7.5 Il primo gol della stagione è una rovesciata da foto in prima pagina che beffa un Gollini impietrito, il resto della partita è di quelle delle serate migliori.
- Corriere della Sera 7
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