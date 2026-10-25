Il Mattino esalta Rafa Marin: miglior partita da quando è a Napoli, super coppia con Badiashile

Ultime notizie SSC Napoli - Nonostante il 3-3 contro la Roma, fra i migliori negli azzurri c'è stato ieri sera senza ombra di dubbio Rafa Marin. Autore di una prestazione sontuosa in fase difensiva.

L'edizione odierna de Il Mattino esalta così Rafa Marin dopo Napoli-Roma:

"Allegri si ritrova il miglior Rafa Marin della stagione. Anzi, forse il migliore da quando è arrivato in azzurro. Una prestazione vera contro un gran rivale come Malen. Un confronto da cui esce vincitore per una sera, nonostante il risultato che fa arrabbiare tutti, anche lui [...] È stata la sua serata quasi perfetta: la coppia con Badiashile sembrava un azzardo, invece ha sorpreso tutti in positivo. Entrambi insuperabili per un'ora, almeno fino al ko del compagno di reparto che ha rimescolato tutto. Il senso di una stagione che proprio non svolta. [...]Stanchezza e rimorso, tutto ciò che può far male. Perché tutto il Napoli (e oggi anche tutta Napoli) si chiede cosa sarebbe successo senza quel cambio obbligato in difesa".