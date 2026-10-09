De Laurentiis e Manna dovranno prendere una decisione su un ruolo in casa Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Alex Meret è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il portiere del Napoli ha risolto i problemi all’adduttore e sabato contro il Frosinone dovrebbe essere tra i pali dal primo minuto, scrive Il Roma.

Il numero uno azzurro, però, deve fare i conti anche con il suo contratto, che scade a giugno 2027: "Il suo procuratore Federico Pastorello, parlando a SportMediaset, ha fatto capire che il ragazzo vorrebbe restare ancora. Dunque, spetterà a De Laurentiis e Manna capire il da farsi su un giocatore che ne ha vissute tante in riva al Golfo ma che si è tolto lo sfizio di vincere tanto con la maglia azzurra".