De Laurentiis e Manna dovranno prendere una decisione su un ruolo in casa Napoli

Calcio Mercato ico calendario ico orologio01:00  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Alex Meret è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il portiere del Napoli ha risolto i problemi all’adduttore e sabato contro il Frosinone dovrebbe essere tra i pali dal primo minuto, scrive Il Roma.

Il numero uno azzurro, però, deve fare i conti anche con il suo contratto, che scade a giugno 2027: "Il suo procuratore Federico Pastorello, parlando a SportMediaset, ha fatto capire che il ragazzo vorrebbe restare ancora. Dunque, spetterà a De Laurentiis e Manna capire il da farsi su un giocatore che ne ha vissute tante in riva al Golfo ma che si è tolto lo sfizio di vincere tanto con la maglia azzurra".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top