Zazzaroni: "Se Allegri non porta il Napoli nelle prime quattro è fallimento"

Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Numer1 su Massimiliano Allegri: "Allegri ha voglia di smettere? No, per niente. Chiaramente sa di avere una squadra che ha dei problemi. Cosa deve fare per far sì che la stagione sia soddisfacente? Entrare in Champions e andare più avanti possibile in Champions. Deve passare il turno e già questo sarebbe un buon segnale. Lo scorso anno, ad esempio, non è successo. Poi avrà la Coppa Italia e vedremo cosa farà. Soprattutto deve ritornare in Champions. Se non entra nelle prime quattro è sbagliato. Sarebbe un fallimento? Sì”.