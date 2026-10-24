Prestazione da urlo per McTominay, è inarrestabile: i numeri contro la Roma raccontano tutto

Scott McTominay si prende la scena nella sfida tra Napoli e Roma. Il centrocampista scozzese è tra i grandi protagonisti del pirotecnico 3-3 del Maradona, mettendo a referto una doppietta e offrendo una prestazione di grande intensità sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Novanta minuti da protagonista assoluto per il numero azzurro, capace di incidere sotto porta senza rinunciare al lavoro in mezzo al campo.

I numeri della sua partita confermano il suo peso nell'economia del gioco del Napoli: due gol, l'89% di precisione nei passaggi e tre conclusioni nello specchio della porta. Ma non è tutto.

McTominay si è distinto anche per il contributo in fase di non possesso, con tre tackle, due palloni spazzati e nove contrasti vinti su tredici.

Una prova completa, che testimonia la sua capacità di abbinare qualità, fisicità e spirito combattivo.