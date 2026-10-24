Napoli-Roma, gol Anguissa da urlo: la reazione di Badiashile | FOTO

Ultime notizie Napoli - Il gol di Anguissa nel corso della partita Napoli-Roma ha fatto sobbalzare i tifosi dai sediolini dello stadio Maradona. Il centrocampista della SSC Napoli ha siglato un gol di pregevole fattura che vale il momentaneo vantaggio di Massimiliano Allegri sulla squadra di Gian Piero Gasperini.

La rovesciata di Anguissa ha strappato applausi e lasciato a bocca aperta molti supporters. Anche alcuni compagni di squadra sono rimasti increduli: tra questi Badiashile che si è portato le mani tra i capelli, quasi incredulo.

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