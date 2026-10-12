Il Napoli ritrova Reina! Allena la Primavera che affronterà gli azzurrini in Youth League

Ultime notizie SSC Napoli - Il martedì della Champions per il Napoli inizierà alle 16, il palcoscenico è il Mini Estadio della Ciudad Deportiva del Villarreal, quindi dentro il centro sportivo del club spagnolo. Si gioca in Youth League, la Champions delle formazioni under 19 come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

"Alle 16 a Villarreal la Primavera di mister Nocerino, che all’esordio ha perso 2-1 contro l’Arsenal ben figurando, affronterà una vecchia conoscenza: Pepe Reina, che per quattro stagioni dal 2013 al 2018, con in mezzo l’avventura al Bayern Monaco, ha difeso la porta del Napoli.

Reina torna spesso a Napoli, la sua vita professionale però è cambiata perché dopo l’ultima esperienza da portiere al Como ha mutato ruolo, fa l’allenatore per la seconda stagione consecutiva nell’Under 19 del Villarreal.

La prima annata è stata ottima, ha concluso il campionato di categoria al terzo posto, in Youth League si è fermato ai quarti di finale perdendo 1-0 contro il Paris Saint Germain e soprattutto ha lanciato il centrocampista classe 2008 Carlos Macià, ora nelle rotazioni della prima squadra"