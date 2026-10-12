Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia: le scelte di Sarri e Stroppa
Serie A 16:45
Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia 6ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia 6ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia con le scelte di Maurizio Sarri e Giovanni Stroppa, match valido per la 6ª giornata Serie A. Formazioni Atalanta-Venezia, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia
Formazioni ufficiali Atalanta-Venezia - Qui la comunicazione delle scelte di Sarri e Stroppa per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Venezia.
- ATALANTA: IN ATTESA
- VENEZIA: IN ATTESA
Probabili formazioni Atalanta-Venezia
Formazioni Atalanta-Venezia Serie A, le probabili scelte di Sarri e Stroppa per la partita di Serie A oggi delle ore 18:30:
- ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen T., Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessiè, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.
- VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Moreno M., Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Perez K., Sohm, Helgason, Correia T.; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.
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