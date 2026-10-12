Giovanni Manna presente alla conferenza stampa di Allegri verso il Villarreal | FOTO CN24
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Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, era presenta alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. Una presenza significativa in un momento importante per gli azzurri, attesi da un impegno europeo delicato. Il dirigente ha presenziato l'appuntamento coi media dell'allenatore che precede la sfida in Spagna.
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