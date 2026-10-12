De Laurentiis difende Malagò: "Non dovrebbe essere messo in discussione! Senza di lui un passo indietro"

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del Collare d'oro al CONI. Il presidente del Napoli ha parlato anche di Giovanni Malagò, ex presidente della FIGC ora commissario straordinario della Federazione in attesa di nuove elezioni.

"Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro. Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì, sennò il calcio andrà in discesa".