Parlato a CN24: "Mi aspetto al massimo una novità di formazione domani. Faccio una riflessione su De Bruyne"

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live in onda su CN24 Tv:

“De Bruyne ha fatto un’ottima prestazione ricoprendo la stessa posizione occupata con il Belgio. Per me era un 3-3-1-3 contro il Frosinone, il belga può essere devastante in quella posizione. Anche la condizione fisica di Lang e Neres è migliorata. E’ cambiato il modulo, l’atteggiamento ed anche il fatto che abbiamo visto un Napoli giocare con la difesa più alta.

Quelle dichiarazioni di De Bruyne sembravano quelle che fece lo scorso anno con Conte, lui vuole giocare più avanti perché con un solo passaggio manda in porta il compagno di squadra. Quella è la sua giocata migliore. Se lui gioca più basso, il Napoli ne guadagna in qualità ma rischia di perdere qualcosa in termini di finalizzazione. Domani è la controprova su questo progetto tattico. Bisogna considerare che De Bruyne non potrà giocarle tutte e andrà gestito poi c’è il ritorno di McTominay. Toccherà ad Allegri trovare l’equilibrio giusto di volta in volta. La gara contro il Villarreal serve per dare continuità e dare anche una sterzata sulla qualificazione al turno successivo in Champions. Mi aspetto un minutaggio più ampio per McTominay ma non subito da titolare. Una gestione di Lobotka che potrebbe anche rifiatare lasciando magari spazio a Gilmour. Non mi aspetto poi grossi cambiamenti per il restro".