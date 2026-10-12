Allegri a Sky: "Modulo? Discorsi da bar. Anguissa e Alisson tornano a breve"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara e aggiornare sulle condizioni della squadra. Il tecnico del Napoli ha affrontato diversi temi, dalla gestione dei giocatori alla possibile formazione titolare.

Allegri e le parole su Anguissa e Alisson

L'obiettivo in Spagna è conquistare punti preziosi in Champions, ma il Villarreal rappresenta un avversario da non sottovalutare. "Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda gara di Champions, contro il Villarreal non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real".

Sul tema tattico, Allegri ha ridimensionato l'importanza del modulo: "Il discorso dei moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo".

L'allenatore ha poi confermato che servirà pazienza per recuperare la migliore condizione degli indisponibili, aggiungendo: "A breve riavremo anche Anguissa e Alisson".

Resta da definire l'undici iniziale, con McTominay che potrebbe partire dal primo minuto. "È possibile, ma non ho ancora ben deciso l'undici. Domani mattina proverò a immaginare la partita alla luce anche dei cambi", ha spiegato il tecnico, che non esclude ulteriori rotazioni in base alle caratteristiche dei giocatori disponibili.

Infine, spazio alla possibile convivenza tra McTominay e De Bruyne, due elementi dai quali il Napoli si aspetta molto. Allegri ha ribadito la propria convinzione: "I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po', De Bruyne è arrivato il 5 agosto, serve tempo".