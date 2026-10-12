Grazie al recupero di McTominay un giocatore del Napoli non dovrà probabilmente sacrificarsi

Ultime notizie SSC Napoli - Il grosso del lavoro in casa Napoli l'hanno fatto Allegri e i giocatori, bravi a sfruttare le tre settimane di sosta per voltare pagina e cancellare la brutta partenza stagionale. Ne parla Repubblica.

“Per il Napoli è stato cruciale il cambio di modulo: rinuncia al 4-3-3 e ritorno al 3-4-2-1, lo stesso assetto tattico che Conte aveva utilizzato per guidare gli azzurri al secondo posto. La variante è De Bruyne nella posizione di doppio play accanto a Lobotka.

Grazie al recupero di Scott McTominay il belga non dovrà probabilmente sacrificarsi di nuovo nella sfida di martedì in Champions, a Villarreal. Intanto però la stagione del belga e di tutta la squadra sembra già aver imboccato un'altra strada, più in discesa”