"Cosa è successo lo scorso anno in Champions?", la risposta di Rafa Marin

Cosa è successo lo scorso anno al Napoli in Champions League? Il quesito è stato posto a Rafa Marin in conferenza stampa in Spagna in vista di Villarreal-Napoli di domani.

Ecco la risposta del difensore azzurro:

"L'anno scorso non facemmo una buona Champions, non so se perché eravamo inesperti o perché il calcio è così. Giocavamo contro squadre potenti, non credo sia il caso di quest'anno: hanno fatto una grande gara col Borussia Dortmund anche se hanno perso. Hanno attaccato, giocato un ottimo calcio, perciò domani ci attende una partita difficile e bella! Mi sento con i calciatori del Villarreal, non tutti gli inizi sono positivi ma non devono finire in questo modo. Magari hanno iniziato col piede sbagliato in Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati, con un allenatore nuovo. Hanno giocatori buoni e faranno risultati, ma spero non domani!".