CdM - L’euforia dei tifosi del Napoli è dovuta all’avarizia delle prestazioni precedenti! In tavola non caviale ma un’ottima minestra...

Ultime notizie SSC Napoli - Un bel Napoli. Non meraviglioso. L’euforia dei tifosi è dovuta all’avarizia delle prestazioni precedenti. Ne scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“In tavola non è arrivato caviale ma un’ottima minestra, che si apprezza molto se finora sei andato avanti attingendo dal freezer. Questo Napoli è presentabile in Europa e, dovesse mantenere il livello di prestazione di sabato, può senz’altro rimontare posizioni fino ad agganciare la zona che porta in Champions. Ci sono fondate speranze che la quaresima sia finita. Anche perché in più d’uno tornano dalla terra di nessuno degli infortuni: Badiashile, Gilmour che offre a Lobotka la possibilità di non arrivare allo stremo, Giovane volenteroso e soprattutto Kevin De Bruyne”