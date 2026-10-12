De Laurentiis: "Un'anziana tifosa mi ha fatto un regalo durante Napoli-Frosinone"

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Il retroscena raccontato da Aurelio De Laurentiis

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del Collare d'oro al CONI. Il presidente del Napoli ha raccontato anche un episodio accaduto allo Stadio Maradona durante la partita Napoli-Frosinone di sabato sera.

"Il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è che si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre, ormai galoppa, e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi, giovanissimi che spingono e purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta". 

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