De Laurentiis: "Il Villarreal gioca in casa, dopo la sconfitta con il Real Madrid avranno una reazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del Collare d'oro al CONI. Il presidente del Napoli ha parlato anche della partita di domani tra Napoli e Villarreal.

"Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. Però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore".