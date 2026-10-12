Papa Leone XIV si opera: il messaggio della SSC Napoli
Condizioni Papa Leone XIV, dovrà operarsi nelle prossime ore! Arriva il messaggio della SSC Napoli su X di vicinanza per il Papa che in questo momento dovrà affrontare un periodo in ospedale dopo la scoperta di un nodulo ad un polmone
Condizioni Papa Leone XIV, dovrà operarsi nelle prossime ore! Arriva il messaggio della SSC Napoli su X di vicinanza per il Papa che in questo momento dovrà affrontare un periodo in ospedale dopo la scoperta di un nodulo ad un polmone.
Un controllo medico di routine si è trasformato in una scoperta che ha richiesto ulteriori accertamenti e la decisione di intervenire chirurgicamente. Papa Leone XIV si sottoporrà a un ricovero al Policlinico Gemelli a partire dal 13 ottobre per l'asportazione di una lesione polmonare individuata in fase molto precoce.
A confermare che il nodulo è emerso durante controlli periodici è stata la Sala Stampa della Santa Sede, rispondendo alle domande dei giornalisti. Secondo le informazioni diffuse, la lesione sarebbe stata individuata quando il Pontefice non presentava sintomi riconducibili a un problema specifico.
Condizioni Papa Leone XIV, si opera: il messaggio della SSC Napoli
La scoperta sarebbe avvenuta nel corso di una serie di controlli medici effettuati in Vaticano. Non sarebbero stati sintomi improvvisi, un'infezione o un'infiammazione a spingere i medici a indagare, ma un normale check-up periodico.
La Sala Stampa ha precisato che il nodulo polmonare è stato riscontrato proprio durante questi accertamenti. La lesione sarebbe circoscritta e individuata in una fase molto precoce, quando non aveva ancora provocato manifestazioni cliniche.
Ricovero al Policlinico Gemelli dal 13 ottobre
Per il Pontefice è stato programmato il ricovero al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto all'asportazione della lesione. La degenza dovrebbe durare circa una settimana, secondo le informazioni diffuse.
L'intervento è stato deciso dopo il riscontro emerso dagli esami. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli clinici sulla natura della lesione: la presenza di un nodulo, da sola, non consente infatti di stabilire una diagnosi definitiva.
Questo il messaggio della SSC Napoli per Papa Leone XIV:
"Il Calcio Napoli augura al Santo Padre una pronta guarigione, con tutto il cuore".