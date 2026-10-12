Condizioni Papa Leone XIV, dovrà operarsi nelle prossime ore! Arriva il messaggio della SSC Napoli su X di vicinanza per il Papa che in questo momento dovrà affrontare un periodo in ospedale dopo la scoperta di un nodulo ad un polmone.

Un controllo medico di routine si è trasformato in una scoperta che ha richiesto ulteriori accertamenti e la decisione di intervenire chirurgicamente. Papa Leone XIV si sottoporrà a un ricovero al Policlinico Gemelli a partire dal 13 ottobre per l'asportazione di una lesione polmonare individuata in fase molto precoce.

A confermare che il nodulo è emerso durante controlli periodici è stata la Sala Stampa della Santa Sede, rispondendo alle domande dei giornalisti. Secondo le informazioni diffuse, la lesione sarebbe stata individuata quando il Pontefice non presentava sintomi riconducibili a un problema specifico.

Condizioni Papa Leone XIV, si opera: il messaggio della SSC Napoli

La scoperta sarebbe avvenuta nel corso di una serie di controlli medici effettuati in Vaticano. Non sarebbero stati sintomi improvvisi, un'infezione o un'infiammazione a spingere i medici a indagare, ma un normale check-up periodico.

La Sala Stampa ha precisato che il nodulo polmonare è stato riscontrato proprio durante questi accertamenti. La lesione sarebbe circoscritta e individuata in una fase molto precoce, quando non aveva ancora provocato manifestazioni cliniche.

Ricovero al Policlinico Gemelli dal 13 ottobre

Per il Pontefice è stato programmato il ricovero al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto all'asportazione della lesione. La degenza dovrebbe durare circa una settimana, secondo le informazioni diffuse.

L'intervento è stato deciso dopo il riscontro emerso dagli esami. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli clinici sulla natura della lesione: la presenza di un nodulo, da sola, non consente infatti di stabilire una diagnosi definitiva.

Questo il messaggio della SSC Napoli per Papa Leone XIV: