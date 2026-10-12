Serie A, l'attaccante gioca e si opera per appendicite acuta: le condizioni

Ultimissime notizie sulle condizioni dell'attaccante del club di Serie A che si è sottoposto all'intervento immediato per appendicite acuta dopo aver giocato la partita di sabato.

Il Parma deve fare i conti con lo stop di Nesta Elphege, sottoposto a un intervento chirurgico dopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Il calciatore ha accusato un’appendicite acuta e si è reso necessario un intervento di appendicectomia laparoscopica.

A comunicarlo è stato lo stesso club gialloblù attraverso una nota ufficiale, nella quale sono stati forniti anche i dettagli dell’operazione e le indicazioni sul percorso che attende il giocatore nei prossimi giorni.

Nesta Elphege, intervento all’Ospedale Maggiore di Parma

L’operazione è stata eseguita dal dottor Nicola Busi, appartenente al reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma. All’intervento ha collaborato il secondo Servizio di Anestesia e Rianimazione, diretto dalla professoressa Elena Bignami, con la presenza dello staff medico del Parma Calcio.

Il club ha confermato che Elphege resterà ricoverato e sotto osservazione nella struttura ospedaliera nei prossimi giorni.

I tempi di recupero di Elphege e il ritorno in campo

Dopo la fase di osservazione in ospedale, per l’attaccante Elphege inizierà il percorso riabilitativo finalizzato al ritorno all’attività agonistica.

Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro in campo. Le tempistiche dipenderanno dal decorso postoperatorio e dalla successiva ripresa dell’attività fisica.

Il Parma seguirà quindi l’evoluzione delle condizioni del giocatore, con l’obiettivo di accompagnarlo gradualmente verso il recupero completo.