SSC Napoli, modifica alla lista Champions: Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli! Cosa dice il regolamento UEFA? Tutte le deroghe
Lista Champions League SSC Napoli, Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli
Champions League - Novità importante in casa Napoli per quanto riguarda la lista Champions in vista della gara di domani contro il Villarreal!
Lista Champions League Napoli: Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli, il regolamento UEFA
Dopo aver dimramato la lista dei convocati per la partita Villarreal-Napoli di Champions League, spunta una novità importante. Massimiliano Allegri, infatti, ha inserito tra i convocati il brasiliano Giovane, escluso dalla lista dei giocatori a disposizione per le gare europee ad inizio anno. A liberargli il posto è l'infortunato Favasuli. Ai club, infatti, è concesso modificare le liste dei giocatori che partecipano alla UEFA Champions League sostituendo uno o più calciatori infortunati.
Stando al regolamento UEFA, infatti, in via eccezionale è consentita la sostituzione di un calciatore iscritto nella Lista A anche dopo le scadenze previste dal regolamento, nei seguenti casi e alle seguenti condizioni (articolo 31, comma 14):
- Infortunio o malattia di lunga durata di un portiere: il club interessato può sostituire temporaneamente il portiere in questione e tesserare un nuovo portiere in qualsiasi momento della stagione. Il club deve completare la registrazione ufficiale della Lista A con il portiere sostituto. Un infortunio o una malattia di un portiere è considerato di lunga durata se persiste per almeno 30 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o è insorta la malattia. Se il portiere recupera prima della scadenza di questo periodo di 30 giorni, il calciatore non potrà comunque prendere parte ad alcuna competizione UEFA per club (UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League) fino al termine del periodo previsto. Il nuovo portiere non deve necessariamente essere un calciatore formato localmente, anche se lo era il portiere sostituito. Il club deve fornire alla UEFA la documentazione medica necessaria in una delle lingue ufficiali dell'organizzazione. Prima di confermare la sostituzione, la UEFA può richiedere un ulteriore esame medico del portiere, effettuato da uno specialista nominato dalla stessa UEFA e a spese del club. Una volta che il portiere infortunato o malato sarà nuovamente in condizioni di scendere in campo, riacquisterà l'idoneità a giocare e potrà riprendere il proprio posto al posto del sostituto, che dovrà quindi essere rimosso dalla lista. Il rientro del portiere originario dovrà essere comunicato all'amministrazione UEFA entro le ore 23:59 CET del giorno precedente alla successiva partita in cui è previsto il suo impiego.
- Cessione definitiva di uno o più portieri: il club interessato può sostituire il portiere in questione e registrare un nuovo portiere dopo la sesta giornata e prima della conclusione della fase campionato. Il club deve completare la registrazione ufficiale della Lista A con il portiere sostituto. Il nuovo portiere non deve necessariamente essere un calciatore formato localmente, anche se lo era il portiere sostituito. Qualora il club si qualifichi alla fase a eliminazione diretta, il portiere inserito durante la fase campionato sarà considerato uno dei tre nuovi calciatori che possono essere registrati per la fase a eliminazione diretta, in conformità con l'Articolo 32. In questa fase dovrà essere rispettata la quota di calciatori formati localmente prevista per la Lista A.
- Infortunio o malattia di lunga durata di un calciatore di movimento: durante la fase campionato, fino alla sesta giornata compresa, il club interessato può sostituire temporaneamente un massimo di un calciatore di movimento e registrare un nuovo giocatore nel medesimo ruolo generale, ossia non portiere. Il club deve completare la registrazione ufficiale della Lista A con il calciatore sostituto, che deve essere stato registrato presso il club, in conformità con l'Articolo 30, prima della scadenza per la presentazione della Lista A indicata al paragrafo 31.09. Un infortunio o una malattia di un calciatore di movimento è considerato di lunga durata se persiste per almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o è insorta la malattia. Se il calciatore recupera prima della scadenza di questo periodo di 60 giorni, non potrà comunque prendere parte ad alcuna competizione UEFA per club (UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League) fino al termine del periodo previsto. Se il calciatore sostituito era registrato come calciatore formato dal club o calciatore formato nella stessa federazione, le rispettive quote dovranno essere rispettate anche con l'inserimento del sostituto. Il club deve fornire alla UEFA la documentazione medica necessaria in una delle lingue ufficiali dell'organizzazione. Prima di confermare la sostituzione, la UEFA può richiedere un ulteriore esame medico del calciatore, effettuato da uno specialista nominato dalla stessa UEFA e a spese del club. Una volta che il calciatore di movimento infortunato o malato sarà nuovamente in condizioni di scendere in campo, riacquisterà l'idoneità a giocare e potrà riprendere il proprio posto al posto del sostituto, che dovrà quindi essere rimosso dalla lista. Il rientro del calciatore originario dovrà essere comunicato all'amministrazione UEFA entro le ore 23:59 CET del giorno precedente alla successiva partita in cui è previsto il suo impiego.