SSC Napoli, modifica alla lista Champions: Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli! Cosa dice il regolamento UEFA? Tutte le deroghe

Champions League - Novità importante in casa Napoli per quanto riguarda la lista Champions in vista della gara di domani contro il Villarreal!

Lista Champions League Napoli: Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli, il regolamento UEFA

Dopo aver dimramato la lista dei convocati per la partita Villarreal-Napoli di Champions League, spunta una novità importante. Massimiliano Allegri, infatti, ha inserito tra i convocati il brasiliano Giovane, escluso dalla lista dei giocatori a disposizione per le gare europee ad inizio anno. A liberargli il posto è l'infortunato Favasuli. Ai club, infatti, è concesso modificare le liste dei giocatori che partecipano alla UEFA Champions League sostituendo uno o più calciatori infortunati.

Lista Champions League SSC Napoli, Allegri inserisce Giovane al posto di Favasuli

Stando al regolamento UEFA, infatti, in via eccezionale è consentita la sostituzione di un calciatore iscritto nella Lista A anche dopo le scadenze previste dal regolamento, nei seguenti casi e alle seguenti condizioni (articolo 31, comma 14):