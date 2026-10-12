Alvino a CN24: "McTominay titolare contro il Villarreal? Vi svelo cosa potrebbe fare Allegri"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Di seguito le sue dichiarazioni in diretta tv:

"Badiashile? Io devo essere sincero, quando è stata ufficializzata la formazione qualche dubbio l’ho palesato. Avevo ancora in mente l’esordio shock di Badiashile a Milano, ma ha giocato una gran bella partita e ha fatto vedere quello che deve fare un difensore fisico. È stato bravo ad utilizzare il corpo, una piacevole sorpresa, segno evidente che la sosta è servita ad Allegri per entrare nella testa dei calciatori che non giocavano tanto. Badiashile è una piacevole sorpresa, ha dimostrato che sta bene, ora più gioca e meglio starà. È una freccia in più per l’arco del Napoli, e che freccia!

McTominay titolare? Da un giocatore che rientra dopo un lungo stop e fa bene per mezz’ora ti aspetti che possa scendere in campo da titolare. Finalmente ci sono problemi di abbondanza, Allegri può incominciare a pensare chi mettere. Allegri deciderà per il meglio, ma deciderà proprio nell’immediatezza della partita. Io me lo immagino titolare al 100% a Venezia, domani non escluderei che possa essere a mezzo servizio".