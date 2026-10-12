Formazioni ufficiali Torino-Udinese: le scelte di Abate e Runjaic
Serie A 19:00
Formazioni ufficiali Torino-Udinese 6ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Torino-Udinese 6ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Torino-Udinese con le scelte di Ignazio Abate e Kosta Runjaic, match valido per la 6ª giornata Serie A. Formazioni Torino-Udinese, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Torino-Udinese
Formazioni ufficiali Torino-Udinese - Qui la comunicazione delle scelte di Abate e Runjaic per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese.
- TORINO: IN ATTESA
- UDINESE: IN ATTESA
Probabili formazioni Torino-Udinese
Formazioni Torino-Udinese Serie A, le probabili scelte di Abate e Runjaic per la partita di Serie A oggi delle ore 20:45:
- TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate.
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller L., Karlstrom, Kamara H.; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis K. All. Runjaic.
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