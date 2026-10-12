De Laurentiis: "Ecco la differenza tra questo Napoli e quello di Maradona"

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Il paragone di Aurelio De Laurentiis sul Napoli di Maradona

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del Collare d'oro al CONI. Tra le altre cose, il presidente del Napoli ha abbozzato un paragone tra il Napoli attuale e quello di Maradona.

Queste le parole di ADL:

"Questo Napoli è ricordato come il Napoli degli scudetti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Questo Napoli è diverso".

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