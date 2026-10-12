Rafa Marin a Sky: "Felice di tornare qui. De Bruyne? Sempre fiduciosi quando ha la palla"

Vigilia speciale per Rafa Marin, pronto a ritrovare il Villarreal con la maglia del Napoli. Il difensore spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle emozioni del ritorno all'Estadio de la Cerámica e sulle insidie della sfida europea.

Rafa Marin, Napoli e Villarreal: il difensore non ha dubbi

Per il centrale azzurro, l'esperienza vissuta nella passata stagione con il club spagnolo ha rappresentato un passaggio importante nel proprio percorso di crescita.

"Mi fa piacere ritornare qua, siamo arrivati al terzo posto l'anno scorso e mi sento molto migliorato, sono davvero felice. De Bruyne? E' sempre bello vederlo in campo, abbiamo sempre tanta fiducia quando ha la palla".

Marin ha poi acceso i riflettori sulle qualità degli avversari, invitando il Napoli a prestare particolare attenzione alle transizioni offensive del Villarreal. "Ci siamo allenati su questo, sappiamo che ci aspetta una partita intensa e forte, sono bravi bella ripartenza e dovremo essere bravi".

Infine, una battuta sulla possibile scelta tattica di Massimiliano Allegri e sull'alternativa tra difesa a tre e a quattro. Per il difensore, la priorità resta una sola: portare a casa il risultato. "È uguale, conta vincere".