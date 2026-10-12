Pistocchi: "C'è chi dice rigorino su Hojlund: ecco cosa penso"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Il giornalista Maurizio Pistocchi su X ha commentato il rigore concesso al napoli per fallo su Hojlund contro il Frosinone:

"C’è chi dice rigorino c’è chi dice rigore: io dico che in Napoli-Frosinone il difendente - Cittadini- si trova alle spalle e deve evitare di ostacolare la corsa dell’attaccante Hojlund. Il contatto c’è - piede sinistro /piede destro di Hojlund-e tra due giocatori in corsa non può non essere considerato".

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