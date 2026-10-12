Invasione di moscerini a Castel Volturno durante l'allenamento del Napoli | VIDEO

Allenamento di rifinitura insolito questa mattina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della delicata sfida di Champions League in programma domani contro il Villarreal.

La squadra e lo staff tecnico di Massimiliano Allegri hanno dovuto fare i conti con un fuori programma decisamente fastidioso: un'invasione di moscerini ha infatti interessato i campi del quartier generale azzurro, creando non pochi grattacapi a giocatori e mister durante la seduta di preparazione alla gara europea, come ben si vede anche nel video realizzato dagli inviati di CalcioNapoli24.

Un piccolo imprevisto ambientale che non ha comunque fermato il lavoro degli azzurri in vista del big match.