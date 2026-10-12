Verso Villarreal-Napoli, Allegri prepara una novità in attacco: ecco come potrebbe cambiare l'undici azzurro

Il Napoli si prepara alla trasferta di Champions League contro il Villarreal con alcune novità attese nell’undici iniziale. Secondo le indicazioni delle ultime ore, gli azzurri potrebbero affidarsi a un 3-5-2, con Giovane dal primo minuto e diverse modifiche tra centrocampo e corsie esterne.

Villarreal-Napoli la probabile formazione

Giovane e il 3-5-2. La notizia più interessante riguarda proprio Giovane, il brasiliano inserito nella lista UEFA al posto di Favasuli, sfruttando la possibilità di sostituire un giocatore in caso di infortunio di lunga durata. Inizialmente escluso insieme a Marianucci, l'attaccante potrebbe ora trovare spazio dal primo minuto nella sfida in Spagna, agendo alle spalle di Hojlund.

A centrocampo, le indicazioni riportate da Gianluca Di Marzio portano verso un terzetto composto da De Bruyne, McTominay e Gilmour. Quest'ultimo sarebbe leggermente favorito su Lobotka, reduce dagli impegni con la Nazionale e dalle tante partite disputate nell'ultimo periodo.

Sulle fasce, invece, Politano dovrebbe tornare a occupare la corsia destra, mentre Di Lorenzo potrebbe essere schierato a sinistra.

La difesa a tre, infine, dovrebbe essere confermata anche per l'impegno europeo. A fornire ulteriori dettagli è stato Gianluca Di Marzio, inviato in Spagna, che ha spiegato:

“Domani Allegri potrebbe varare un 3-5-2 con che Giovane potrebbe giocare alle spalle di Hojlund. Con il rientro di Politano a destra e Di Lorenzo sposato a sinistra. I tre di centrocampo dovrebbero essere De Bruyne, McTominay e Gilmour che è in leggero vantaggio su Lobotka che ha giocato tanto con le Nazionali e se n’è pubblicamente lamentato“.

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal nella prima giornata europea, il Napoli cerca dunque risposte in Spagna. La possibile scelta di Giovane rappresenterebbe una delle principali novità in vista di una gara importante per il percorso continentale degli azzurri.