Villarreal, Gueye: "Contro il Napoli partita cruciale! Ne abbiamo parlato e vogliamo vincere"

Pape Gueye, calciatore del Villarreal, ha rilasciato una lunga intervista a Marca nei giorni scorsi, durante la quale ha accennato anche alla prossima partita di UEFA Champions League in programma domani sera contro il Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni al quotidiano spagnolo:

"Quando giochiamo in Champions League, non ci sono avversari facili. Dobbiamo stare attenti al Napoli. Sappiamo che è una partita cruciale, ne abbiamo parlato e vogliamo vincere. Daremo il massimo e, giocando in casa alla Ceramica, spero che tutti ci sosterranno per raggiungere questo obiettivo".