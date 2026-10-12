UFFICIALE - Villarreal-Napoli, i convocati di Allegri: cinque assenti per Max, sorpresa Giovane

Champions League - Per un McTominay che torna a pieno regime c'è un Anguissa che non è ancora al meglio. Massimiliano Allegri e la SSC Napoli scaldano i motori in vista della super sfida di Champions League contro il Villarreal, in calendario domani alle ore 21:00 in Spagna.

Il tecnico degli azzurri, questa mattina, ha svolto l'allenamento di rifinitura al Training Center di Castel Volturno, ma ha dovuto fare a meno di Anguissa: il centrocampista azzurro ha svolto attivazione con il gruppo e poi lavoro personalizzato in campo.

Villarreal-Napoli di Champions League, i convocati di Allegri

Villarreal-Napoli, i convocati

I convocati di mister Allegri per il match contro il Villarreal, domani alle 21:00 a l'Estadio de la Ceramica. Out gli infortunati Anguissa, Vergara, Favasuli, Olivera e Alisson Santos. C'è, invece, a sorpresa il brasiliano Giovane, inserito in via temporanea in lista Champions al posto dell'infortunato Favasuli:

Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.