Corbo su De Bruyne: "Sta venendo fuori da infortuni e malumori, ora da Allegri massimo un'ora a partita e allenamenti morbidi"

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale della SSC Napoli.

“De Bruyne ha dato le prime risposte. Gli giova il nuovo clima nel Napoli dopo la sofferta routine con Conte allenatore esigente e spesso vincente. Sta venendo fuori da infortuni e malumori, sabato sera ha fatto la differenza con due gol ed una guida sontuosa nel primo tempo.

Oggi De Bruyne non ha più segreti. Tocca ora ad Allegri e De Laurentiis. Il tecnico deve gestire con mano sapiente impiego e preparazione: massimo un'ora a partita e allenamenti morbidi, come negli ultimi tempi”